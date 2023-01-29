"الغذاء والدواء" تنصح بـ 3 أشياء لعدم تلف الأغذية المجمّدة عند التسوّق

وأوصت الهيئة بسرعة وضع الأطعمة المبرّدة والمجمّدة في الثلاجة والفريزر في أقرب وقت ممكن، بحيث لا تبقى أكثر من ساعتين في درجات الحرارة العادية أو ساعة واحدة في درجة الحرارة المرتفعة.