"الغذاء والدواء" تنصح بـ 3 أشياء لعدم تلف الأغذية المجمّدة عند التسوّق

قدّمت هيئة الغذاء والدواء عدداً من النصائح لضمان عدم تلف الأطعمة التي تتأثر بتغيُّر درجات الحرارة.
وأوصت الهيئة بسرعة وضع الأطعمة المبرّدة والمجمّدة في الثلاجة والفريزر في أقرب وقت ممكن، بحيث لا تبقى أكثر من ساعتين في درجات الحرارة العادية أو ساعة واحدة في درجة الحرارة المرتفعة.
ونوّهت بضرورة فصل اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية عن بقية الأطعمة في عربة التسوّق، مع وضعها في أكياس بلاستيكية عند الخروج لمنع تسرُّب عصارتها للأغذية الأخرى.
ونصحت في إنفوجرافيك لها، بأهمية تأخير شراء تلك الأطعمة عند التسوّق لتكون آخر مرحلة لضمان عدم تلفها.