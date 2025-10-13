"النمر" يحذّر من "علاج الليزر للإقلاع عن التدخين": غير مثبت علميًّا ويُسوّق بأسعار مبالغ فيها

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر من انتشار ما يُعرف بـ"علاج الليزر للإقلاع عن التدخين" والذي يُروّج له مؤخرًا عبر كيّ الأذن، مقابل مبالغ تصل إلى 3 آلاف ريال للجلسة الواحدة، مؤكدًا أن هذه الطريقة لا تستند إلى أي أدلة علمية قوية.
وأوضح "النمر"، أن جميع الدراسات التي تناولت هذه الطريقة كانت ضعيفة ولم تثبت فاعليتها، مشددًا على أن اللجوء لمثل هذه الأساليب غير المعتمدة قد يضلل المدخنين الباحثين عن حلول فعلية.
وأشار إلى أن العلاجات المثبتة علميًا للإقلاع عن التدخين تقتصر على أربعة فقط، وهي: لصقات أو علك النيكوتين، الفارنيكلين (مثل Champix)، البوبروبيون (مثل Zyban)، والعلاج السلوكي النفسي، موضحًا أن هذه الوسائل هي المعتمدة من قبل الهيئات الطبية العالمية.
ودعا الدكتور خالد النمر جميع الراغبين في الإقلاع عن التدخين إلى عدم الانجراف خلف الدعايات المضللة، والرجوع إلى المصادر العلمية الموثوقة والممارسات الطبية المعتمدة.
يُذكر أن المرجع العلمي الذي استند إليه "النمر" في تحذيره هو دراسة منشورة في مكتبة "كوكرين" العالمية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:
https://cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD000009.pub4/full