"النمر" يحذّر من "علاج الليزر للإقلاع عن التدخين": غير مثبت علميًّا ويُسوّق بأسعار مبالغ فيها

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر من انتشار ما يُعرف بـ"علاج الليزر للإقلاع عن التدخين" والذي يُروّج له مؤخرًا عبر كيّ الأذن، مقابل مبالغ تصل إلى 3 آلاف ريال للجلسة الواحدة، مؤكدًا أن هذه الطريقة لا تستند إلى أي أدلة علمية قوية.