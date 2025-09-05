سمنة وقلق وأزمات قلبية.. مشروبات الطاقة "قنبلة" تهدد صحة الأطفال والمراهقين

كشفت دراسات حديثة عن مخاطر متزايدة لمشروبات الطاقة عالية الكافيين على صحة الأطفال والمراهقين، حيث ارتبط استهلاكها بآثار سلبية خطيرة على النوم والتركيز والصحة العقلية.
ووفقًا لخبراء، فإن هذه المشروبات "قد تشكل مخاطر جمة على الأشخاص المصابين بأمراض قلبية وراثية"، إذ يمكن أن تعطل النظام الكهربائي للقلب وتزيد من خطر عدم انتظام ضرباته.
ووفقاً لتقرير بصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يصل الكافيين إلى ذروته في الدم بعد 45 دقيقة من تناوله، لكن تأثيره المنشط المؤقت يتبعه شعور بالتعب وانخفاض الطاقة. وقد حللت دراسة أمريكية بيانات 144 ناجيًا من سكتة قلبية، ووجدت أن سبعة منهم تناولوا مشروبات طاقة قبل الحادثة، مما يثير القلق حول دورها كعامل محفز.
تحتوي هذه المشروبات أيضًا على كميات هائلة من السكر، مما يرفع خطر السمنة وارتفاع ضغط الدم. وأظهرت دراسة بريطانية شملت أكثر من 1.2 مليون طفل أن استهلاكها مرتبط بزيادة "خطر القلق والتوتر والاكتئاب"، بالإضافة إلى أعراض جسدية مثل الصداع وآلام المعدة. ومع تزايد استهلاكها بين الشباب، تتصاعد التحذيرات من تأثيراتها الصحية المدمرة على المدى القصير.