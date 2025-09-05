سمنة وقلق وأزمات قلبية.. مشروبات الطاقة "قنبلة" تهدد صحة الأطفال والمراهقين

ووفقاً لتقرير بصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يصل الكافيين إلى ذروته في الدم بعد 45 دقيقة من تناوله، لكن تأثيره المنشط المؤقت يتبعه شعور بالتعب وانخفاض الطاقة. وقد حللت دراسة أمريكية بيانات 144 ناجيًا من سكتة قلبية، ووجدت أن سبعة منهم تناولوا مشروبات طاقة قبل الحادثة، مما يثير القلق حول دورها كعامل محفز.