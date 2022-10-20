هل سمعتِ باللبأ أو السائل الذهبي؟ "الصحة": هذه هديتك الغالية لرضيعك

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن اللبأ يسمى بالسائل الذهبي؛ لكونه أول إفراز من حليب الأم في السـاعة الأولى بعد الولادة ويميل للون الأصفر، وهو غني بمكوناته الغذائية والصحية الـتـي يحتاجها الطفل لبدء حياة صحية آمنة.