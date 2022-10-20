هل سمعتِ باللبأ أو السائل الذهبي؟ "الصحة": هذه هديتك الغالية لرضيعك

دعت وزارة الصحة الأمهات إلى عدم التفريط في منح مواليدهن الهدية الغالية؛ حيث أكدت أن إعطاءه "اللبأ" أو السائل الذهبي ضروري جداً لصحة المولود.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن اللبأ يسمى بالسائل الذهبي؛ لكونه أول إفراز من حليب الأم في السـاعة الأولى بعد الولادة ويميل للون الأصفر، وهو غني بمكوناته الغذائية والصحية الـتـي يحتاجها الطفل لبدء حياة صحية آمنة.
وأضافت: "أيضاً يحتوي اللبأ على نسبة عالية من الدهون، والبروتين، والكربوهيدرات، وفيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين ب، والمغنيسيوم".
وتابعت: "3 مكونـات تـمـيـز الـلـبـأ؛ هي اللاكتوفيرين وهو عنصر بروتيني يساعد في تعزيز مناعة الجسـم، والبيتا كاروتين وهو المانح للون اللبأ المائل للأصفر وغني بالعناصر المعدنية "الصوديوم، والبوتاسيوم، والكلوريد"، بالإضافة إلى خلايا الدم البيضاء وهي الأجـسـام المضادة المعززة للـجهاز المناعة.
واختتمت الوزارة تقول: "تذكري أن رعاية طفلك بعد ولادته.. تبدأ مباشرة بإرضاعه اللبأ".