ليست مشاكل الكروموسومات فقط.. دراسة جديدة: تقدم عمر المرأة قد يكون السبب الحقيقي وراء فشل الحمل

وفي الدراسة التي نشرت بمجلة "Aging-US"، قام الباحثون بتحليل بيانات 25974 جنينًا من 1928 دورة تلقيح اصطناعي، ووجدوا أن نسبة توقف الأجنة ترتفع مع زيادة عمر الأم، حيث وصلت نسبة فشل الحمل إلى 33% لدى النساء تحت 35 عامًا، و44% لدى النساء فوق 42 عاماً.