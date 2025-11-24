ليست مشاكل الكروموسومات فقط.. دراسة جديدة: تقدم عمر المرأة قد يكون السبب الحقيقي وراء فشل الحمل

كشف علماء عن أن تقدم عمر المرأة هو العامل المباشر والأساسي وراء توقف تطور الأجنة وفشل الحمل، بعيداً عن مشاكل الكروموسومات التي كانت تُعتبر السبب الرئيسي لفشل التطور الجنيني.
وفي الدراسة التي نشرت بمجلة "Aging-US"، قام الباحثون بتحليل بيانات 25974 جنينًا من 1928 دورة تلقيح اصطناعي، ووجدوا أن نسبة توقف الأجنة ترتفع مع زيادة عمر الأم، حيث وصلت نسبة فشل الحمل إلى 33% لدى النساء تحت 35 عامًا، و44% لدى النساء فوق 42 عاماً.
أشار الباحثون إلى أن التشوهات الكروموسومية لم تكن مرتبطة بشكل قوي بمعدلات التوقف بعد الأخذ في الاعتبار العمر، مما يشير إلى أن الجنين قد يتوقف عن النمو رغم كروموسومات سليمة، بينما بعض الأجنة ذات الاختلالات قد تستمر في النمو.
جدير بالذكر أن الكروموسومات هي بنية تحمل المعلومات الوراثية، وتلعب دوراً هاماً في الحمل؛ حيث أن العدد الصحيح للكروموسومات (23 زوجاً في الخلية البشرية) ضروري لنمو الجنين بشكل صحي.
ويتكوين الجنين عند اندماج الحيوان المنوي والبويضة، حيث يكتمل عدد الكروموسومات في الجنين (23 من كل والد، ليصبح المجموع 46)، وأي خلل في عدد الكروموسومات من أحد الوالدين قد يؤدي إلى مشاكل.
ووصف الباحثون هذه النتائج بأنها "مهمة"، لأنها تفتح آفاقًا جديدة للبحث في أسباب فشل التطور.
أكد الخبراء أن هذه المعرفة قد تُسهم في تطوير علاجات أكثر فعالية لتحسين نجاح عمليات التلقيح الاصطناعي، خاصة لدى النساء في الأعمار المتقدمة.