لا تضر طفلك.. "صفات الحقيبة المدرسية" في توضيح صحي رسمي

أطلق تجمّع الرياض الصحي الأول، رسائل توعوية عدة؛ تحت شعار "لعودة مدرسية صحية"، تهدف إلى رفع وعي الطلبة وأولياء أمورهم وتعزيز الممارسات الصحية لديهم.
وأكد "التجمع الأول" أهمية اختيار الحقائب المدرسية المناسبة للطلاب والطالبات، والتي ينبغي ألا يزيد وزنها على 15% من وزن الطفل، كما يجب أن يكون حزام الكتف مبطنًا، وألا تكون الحقيبة بحزام كتف واحد، بالإضافة إلى أهمية احتوائها علي جيوب متعددة لتوزيع الوزن.
وأوضح أن الهيكل العظمي للطفل لا يتحمل الأوزان الثقيلة؛ لا سيما عند المشي بها لمسافات طويلة، كما حذّر من استخدام الحقائب ذات العجلات؛ لأنها قد لا تتناسب مع حجم الطفل، موضحًا أن ثِقَل الشنطة وحجمها قد يؤدي إلى آلام في الظهر والأكتاف والصدر، ويسبب انحناءات للظهر والرأس مع مرور الوقت.
كما نوّه بأهمية الفحص المبكر والدوري للأطفال فيما يتعلق بمشاكل الهيكل العظمي للطفل؛ لتجنب حدوث أي مضاعفات -لا سمح الله- مع الوقت؛ حيث يمكن الفحص عن طريق فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي وفحص اللياقة والفحص الاستكشافي.
وجاءت حملة "التجمع الأول" تزامنًا مع العودة المدرسية، واستكمالًا لجهوده التوعوية، بتهيئة الطلاب وأولياء أمورهم ورفع نسبة الوعي لديهم بالأنماط الدراسية الصحية، والتعريف ببرامج ومبادرات الصحة المدرسية ودورها الإيجابي في تعزيز صحة الفرد والمجتمع، إضافة إلى أهمية المحافظة على الممارسات الصحية لتجنب الأمراض المعدية.