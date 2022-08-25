لا تضر طفلك.. "صفات الحقيبة المدرسية" في توضيح صحي رسمي

وأوضح أن الهيكل العظمي للطفل لا يتحمل الأوزان الثقيلة؛ لا سيما عند المشي بها لمسافات طويلة، كما حذّر من استخدام الحقائب ذات العجلات؛ لأنها قد لا تتناسب مع حجم الطفل، موضحًا أن ثِقَل الشنطة وحجمها قد يؤدي إلى آلام في الظهر والأكتاف والصدر، ويسبب انحناءات للظهر والرأس مع مرور الوقت.