6 أعراض و6 طريقة للوقاية.. "صحة جدة" تحذر من التعرض للشمس لساعات طويلة

أكدت مديرية الشؤون الصحية بجدة خطورة التعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة، مبرزة 6 أعراض تشير إلى أضرارها و6 طرق للوقاية.
وأوضحت المديرية أن أضرار التعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة تتمثل في "التعرض للحروق، وجفاف البشرة، وضربة الشمس، ومشاكل بالعين مثل: الماء الأبيض، والإصابة بسرطان الجلد، وظهور تجاعيد وتصبغات جلدية".
وعن طرق الوقاية، أشارت "صحة جدة" إلى "استخدام واقي الشمس، وارتداء النظارة الشمسية، والإكثار من شرب السوائل، وارتداء ملابس طويلة تقي من الشمس، والبقاء في الظل ما بين الساعة 11 صباحاً و3 عصراً، وتغطية الرأس بالقبعة أو المظلة الشمسية.