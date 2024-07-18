6 أعراض و6 طريقة للوقاية.. "صحة جدة" تحذر من التعرض للشمس لساعات طويلة

وعن طرق الوقاية، أشارت "صحة جدة" إلى "استخدام واقي الشمس، وارتداء النظارة الشمسية، والإكثار من شرب السوائل، وارتداء ملابس طويلة تقي من الشمس، والبقاء في الظل ما بين الساعة 11 صباحاً و3 عصراً، وتغطية الرأس بالقبعة أو المظلة الشمسية.