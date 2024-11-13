ظاهرة طبيعية ولكن.. متى تكون طقطقة المفاصل خطيرة؟

وكانت الطبية الروسية، والأخصائية في أمراض الروماتيزم، نتاليا ستيبانوفا قد أشارت في وقت سابق أيضًا إلى أن السائل الزلالي الموجود في المفاصل يحتوي على غازات مثل ثاني أكسيد الكربون، وعند الحركة يتغير الضغط على السائل؛ لذلك يمكن أن تتشكل فقاعات تنفجر لاحقًا مسببة أصوات الطقطقة، وشددت على ضرورة الانتباه لصحة المفاصل واللجوء إلى الطبيب في حال ظهور ألم أو احمرار في المفصل، وعلى ضرورة تجنب الإرهاق والإصابات وتناول الأغذية المفيدة لصحة المفاصل.