"مراقبة تحركات الأطفال على الإنترنت قد تضر أكثر مما تنفع".. خبيرة تقدم الطريقة العملية

ورغم أن الأمر يبدو غير بديهي؛ إلا أن مراقبة تحركات الأطفال ومحادثاتهم عبر الإنترنت قد تضر أكثر مما تنفع؛ بحسب ما ذكرته ديفورا هايتنر، وهي مؤلفة كتاب جديد بعنوان "Growing Up in Public: Coming of Age in a Digital World"؛ حيث يقدم كتابُها طريقةً عملية ومتعاطفة لتربية الأطفال في عالمنا المتقلب والمترابط للغاية اليوم.