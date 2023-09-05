"مراقبة تحركات الأطفال على الإنترنت قد تضر أكثر مما تنفع".. خبيرة تقدم الطريقة العملية

واستطردت: التصرف المناسب يعتمد على عمر الطفل، ومستوى خبرته، وكيفية سير الأمور. مع طفل أصغر سنًّا، يمكنك البدء بالمراقبة التعاونية، ويعرض فيها الطفل ما ينشره كل يومين، أو مرة واحدة في الأسبوع، ومع مرور الوقت، ربما يطلب طفلك الدعم منك عندما يكون غير متأكد من المنشور؛ لكنك لن تتحقق بنفسك، إلا إذا كان هناك مستوى شديد من القلق على سلامة طفلك.