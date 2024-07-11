"المجلس الصحي" يحدد عدة طرق للوقاية من الحروق الشمسية

حدد المجلس الصحي السعودي، عدة طرق للوقاية من الحروق الشمسية.
وأوضح في "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس"، أن الحروق الشمسية هي احمرار وتضرر الجلد يصاحبه الشعور بالألم في المنطقة المصابة، وعدم القدرة حتى على ملامستها نتيجة التعرض الخاطئ لأشعة الشمس، بسبب الأشعة فوق البنفسجية.
أما طرق الوقاية من الحروق الشمسية، فقال "الصحي السعودي" إنها تتضمن: تجنب إمضاء وقت طويل تحت أشعة الشمس في الفترات شديدة الحرارة، واستخدام مستحضرات الوقاية من الشمس، وارتداء الثياب التي تغطي أكبر قدر ممكن من الجلد.
وكذلك توفير المظلات في الأماكن العامة وأماكن العمل، واستخدام أدوات الحماية الشخصية في أماكن العمل المعرضة لأشعة الشمس "الخوذة والنظارة والقفاز".
وأوضح، أنه في حال التعرض لأشعة الشمس لأخذ فيتامين "د"، يكتفي بإمضاء 10 إلى 15 دقيقة في أوقات لا تكون فيها الأشعة ودرجة الحرارة شديدة.