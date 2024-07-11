"المجلس الصحي" يحدد عدة طرق للوقاية من الحروق الشمسية

أما طرق الوقاية من الحروق الشمسية، فقال "الصحي السعودي" إنها تتضمن: تجنب إمضاء وقت طويل تحت أشعة الشمس في الفترات شديدة الحرارة، واستخدام مستحضرات الوقاية من الشمس، وارتداء الثياب التي تغطي أكبر قدر ممكن من الجلد.