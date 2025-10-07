علبة واحدة فقط.. هذا ما تفعله المشروبات الغازية في كبدك

وأوضح لي هيليو، الباحث في أمراض الجهاز الهضمي بجامعة سوتشو، أن المشروبات السكرية ترفع مستويات الجلوكوز والإنسولين في الدم وتؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، فيما قد تؤثر المشروبات الخالية من السكر على بكتيريا الأمعاء والإحساس بالشبع، ما يجعلها أيضًا ضارة على المدى الطويل.