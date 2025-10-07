علبة واحدة فقط.. هذا ما تفعله المشروبات الغازية في كبدك

حذّرت دراسة حديثة من أن شرب علبة واحدة فقط من المشروبات الغازية يوميًا، حتى لو كانت خالية من السكر، قد يزيد خطر الإصابة بمرض كبدي خطير يعرف باسم الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي (MASLD).
ووفقًا لبحث أجرته جامعة سوتشو الصينية، فإن استهلاك نحو 250 ملليلترًا من المشروبات الغازية يوميًا يرفع خطر الإصابة بالمرض بنسبة تصل إلى 60%.
وأوضح الباحثون أن المشروبات المحلّاة بالسكر ترفع خطر الإصابة بنسبة 50%، بينما ترتفع النسبة إلى 60% لدى من يستهلكون الأنواع الخالية أو منخفضة السكر.
وشملت الدراسة أكثر من 123 ألف شخص من البالغين في بريطانيا ممن لم يُعانوا سابقًا من أمراض الكبد، وتمت متابعتهم على مدى عشر سنوات، وخلالها أصيب 1178 شخصًا بالمرض وتوفي 108 بسبب أمراض كبدية.
وأظهرت النتائج، التي نُشرت عبر موقع يوريك أليرت وعُرضت في مؤتمر الاتحاد الأوروبي لأمراض الجهاز الهضمي في برلين، أن استبدال المشروبات الغازية بالماء يقلل بشكل واضح من خطر الإصابة بالمرض.
وأوضح لي هيليو، الباحث في أمراض الجهاز الهضمي بجامعة سوتشو، أن المشروبات السكرية ترفع مستويات الجلوكوز والإنسولين في الدم وتؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، فيما قد تؤثر المشروبات الخالية من السكر على بكتيريا الأمعاء والإحساس بالشبع، ما يجعلها أيضًا ضارة على المدى الطويل.
وأكد الباحثون أن تقليل استهلاك المشروبات الغازية واستبدالها بالماء هو الخيار الأكثر أمانًا للحفاظ على صحة الكبد والوقاية من الاضطرابات الأيضية.