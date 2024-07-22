خطر على الجهاز التناسلي والهرمونات.. خبير يحذر من "تأثير معطرات الهواء على الصحة"

ويشير الخبير إلى أنه عند استخدام المعطرات بشكل غير صحيح، فقد تسبب التسمم، خاصة بين الأطفال والحيوانات الأليفة، ويقول: "يمكن أن يسبب استنشاقها بكميات كبيرة تسممًا خطيرًا يتطلب رعاية طبية، بالإضافة إلى ذلك تحتوي على مواد قابلة للاشتعال يمكن أن تسبب الحريق إذا استُخدمت بالقرب من نار مفتوحة أو مصادر الحرارة"؛ بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".