لماذا يؤثر الطعام الصحي على كل شخص بشكل مختلف؟.. دراسة دولية تكشف "سر الأمعاء"!

وفي الدراسة التي نُشرت في مجلة " Nature Microbiology"، في المتوسط، يُمكن لحوالي 70% من جميع الإنزيمات في ميكروبيوم الأمعاء البشرية أن تُشارك في عملية الأيض هذه - وهي نسبة أعلى بكثير مما كان معروفًا سابقًا. لكن هذا "الدليل الكيميائي" لإنزيمات الأمعاء يتميز بطابع شخصي للغاية، إذ يتشكل وفقًا للتركيب الميكروبي لكل شخص، وموقعه الجغرافي، ونظامه الغذائي.