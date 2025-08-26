طبيب قلب يُحذّر: 3 أطعمة فطور "صحية" ترفع ضغط الدم قبل التاسعة صباحًا

يُعد ارتفاع ضغط الدم عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتات الدماغية، وغالبًا ما يتطور بصمت دون أعراض حتى تحدث مضاعفات خطيرة. وفي هذا السياق، حذّر طبيب القلب الشهير الدكتور سانجاي بوجراج، في تصريح نقلته صحيفة Times of India، من خطورة بعض وجبات الفطور الشائعة رغم تصنيفها كخيارات "صحية"، مؤكدًا أنها قد تُسبب ارتفاعًا مبكرًا ومقلقًا في ضغط الدم، خصوصًا قبل الساعة التاسعة صباحًا.