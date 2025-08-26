طبيب قلب يُحذّر: 3 أطعمة فطور "صحية" ترفع ضغط الدم قبل التاسعة صباحًا

يُعد ارتفاع ضغط الدم عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتات الدماغية، وغالبًا ما يتطور بصمت دون أعراض حتى تحدث مضاعفات خطيرة. وفي هذا السياق، حذّر طبيب القلب الشهير الدكتور سانجاي بوجراج، في تصريح نقلته صحيفة Times of India، من خطورة بعض وجبات الفطور الشائعة رغم تصنيفها كخيارات "صحية"، مؤكدًا أنها قد تُسبب ارتفاعًا مبكرًا ومقلقًا في ضغط الدم، خصوصًا قبل الساعة التاسعة صباحًا.
وأوضح بوجراج، في منشور عبر حسابه على "إنستغرام"، أن خبز التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، ودقيق الشوفان الفوري، وحبوب الجرانولا، غالبًا ما تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم والسكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة، ما يجعلها تضخّم ما يُعرف بـ"الطفرة الصباحية" لضغط الدم، وهي الفترة التي يرتفع فيها الضغط بشكل طبيعي بعد الاستيقاظ.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع المبالغ فيه قد يزيد خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية في الساعات الأولى من اليوم، خصوصًا لدى مرضى الضغط. كما بيّن أن الصوديوم الزائد يؤدي إلى احتباس الماء وزيادة حجم الدم، في حين تسهم الكربوهيدرات المكررة والسكريات الخفية في رفع الأنسولين وتنشيط الجهاز العصبي، ما يضاعف الضغط على الأوعية الدموية.
ولتفادي ذلك، دعا بوجراج إلى الاعتماد على الفواكه الكاملة مثل التوت والتفاح والحمضيات، إضافة إلى الدهون الصحية كالمكسرات غير المملحة والأفوكادو، والأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والزبادي اليوناني، مشددًا على أن تحضير الفطور في المنزل باستخدام مكونات طازجة يُساعد على ضبط الصوديوم وتحقيق توازن غذائي أفضل.