خطر يهدد النساء.. دراسة: اللحوم المصنعة تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 57%

ووفقاً للدراسة التي نشرت في مجلة " Clinical Nutrition"، لاحظ الباحثون أن الخطر يتزايد بوضوح بين النساء دون سن الخمسين. ويعزو العلماء هذه الصلة إلى مادة "نتريت الصوديوم"، وهي مادة حافظة شائعة الاستخدام لقتل البكتيريا وتحسين النكهة واللون في اللحوم المصنعة. إذ يمكن أن تتحول داخل الجسم إلى مركبات مسرطنة تؤثر على الحمض النووي وتزيد فرص حدوث طفرات في أنسجة الثدي. وأكدت الدراسة أن اللحوم الطازجة غير المصنعة، مثل الدجاج ولحم البقر، لم تظهر ارتباطاً واضحاً بزيادة الخطر.