خطر يهدد النساء.. دراسة: اللحوم المصنعة تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 57%

حذّرت دراسة بريطانية موسعة من أن تناول النساء للحوم المصنعة، مثل النقانق واللحوم المقددة، بانتظام يزيد خطر إصابتهن بسرطان الثدي بنسبة 57% مقارنة بمن يتجنبنها.
ووفقاً لتقرير على موقع صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كشفت الدراسة التي استمرت عشر سنوات وشملت أكثر من 71 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 40 و69 عاماً، عن نتائج مقلقة بشأن تناول اللحوم المصنعة وعلاقتها بسرطان الثدي.
وبحسب البحث، فإن النساء اللواتي يتناولن هذه اللحوم مرة واحدة أسبوعياً على الأقل يكن أكثر عرضة للإصابة بالمرض بنسبة 57% مقارنة بمن يتجنبنها.
ووفقاً للدراسة التي نشرت في مجلة " Clinical Nutrition"، لاحظ الباحثون أن الخطر يتزايد بوضوح بين النساء دون سن الخمسين. ويعزو العلماء هذه الصلة إلى مادة "نتريت الصوديوم"، وهي مادة حافظة شائعة الاستخدام لقتل البكتيريا وتحسين النكهة واللون في اللحوم المصنعة. إذ يمكن أن تتحول داخل الجسم إلى مركبات مسرطنة تؤثر على الحمض النووي وتزيد فرص حدوث طفرات في أنسجة الثدي. وأكدت الدراسة أن اللحوم الطازجة غير المصنعة، مثل الدجاج ولحم البقر، لم تظهر ارتباطاً واضحاً بزيادة الخطر.
وفي هذا الصدد، قالت حملة "التحالف ضد النتريت" في بريطانيا: "هذا دليل آخر يربط اللحوم المصنعة بالسرطان. لا ينبغي أن تتعرض العائلات لمواد قد تكوّن مركبات مسرطنة دون علمها. يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات لإزالة النتريت من سلسلة الغذاء، خاصة وأن هناك بدائل أكثر أمانا".
وتعزز هذه النتائج تصنيف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، الذي يضع اللحوم المصنعة ضمن قائمة المواد المسرطنة من المجموعة الأولى، نفس فئة التبغ والأسبستوس. ويشير الخبراء إلى أن العوامل الوراثية تظل مؤثرة، لكن العوامل المرتبطة بنمط الحياة، ومنها النظام الغذائي، تبرز كعوامل خطر متزايدة الأهمية.