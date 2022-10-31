دراسة تكشف علاقة نقص فيتامين "د" بمعدل الوفيات

وأشارت نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة "أنايوالز أوف إنترنال ميديسين" إلى الحاجة إلى استراتيجيات الصحة العامة للحفاظ على مستويات صحية من فيتامين (د) لدى السكان؛ حيث ربطت النتائج حالة انخفاض فيتامين الشمس بزيادة معدل الوفيات.