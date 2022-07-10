احذر المخاطر وخذ النصائح.. عند هذه الدرجة عليك إبقاء حرارة التكييف

وتحدث "تياجيلنيكوف" لوكالة "نوفوستي" قائلًا: "عندما يكون الجو حارًّا بالخارج من الضروري اتخاذ إجراءات للتهدئة؛ حيث لا يتكيف جسم الإنسان لتحمل درجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة، فإذا ارتفعت درجة حرارة الجسم حتى 40 درجة، فإن خطر الإصابة بضربة الشمس يتبعها؛ لذلك تعتبر مكيفات الهواء اختراعًا فعالًا للحفاظ على أفضل الظروف المناخية، ويجب تشغيل مكيف الهواء عند درجة حرارة تتراوح بين 20 و22 درجة، لا أقل من ذلك. وكقاعدة عامة: تم تصميم هذه الأجهزة للحفاظ على درجة حرارة معينة في غرفة بحجم معين؛ لذلك من الأفضل عدم ترك التكييف يعمل ليلًا".