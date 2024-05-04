هل تشربها؟.. "قهوة اصطناعية خالية من البن" في طريقها إلى الأسواق

ووفقًا للصحيفة: فإن "القهوة الاصطناعية" ستكون أقلّ ضررًا من زراعة البن، ولا تحمل كل هذه السلبيات من التغير المناخي؛ إذ ستُصنع من مجموعة متنوعة من المكونات، بما في ذلك الحمص ومخلفات الزراعة "المعاد تدويرها" مثل نوى التمر، أو الكاكاو والمكسرات.