إذا كنت تعاني من هذا الشعور فأنت مصاب بـ"العار السمّي".. طبيب نفسي يوضح

وتفصيلًا، أوضح استشاري الطب النفسي واضطرابات المزاج الدكتور محمد اليوسف، أن حالة بعض الناس عندما (يتفشل) أو يخجل حين مشاهدة شخص آخر في موقف مخجل، والذي يقال عنه بالعامية (تفشلت عنه) يسمى بـ Toxic Shame أو العار السمّي (غير الصحي)، وهو المبالغة في الشعور بالخجل عن كل ما يحدث حولنا ومحاولة التدخل لمنعه أو اصلاحه أو التحكم به، والحالة تحدث بدرجات.