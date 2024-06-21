إذا كنت تعاني من هذا الشعور فأنت مصاب بـ"العار السمّي".. طبيب نفسي يوضح

قال طبيب نفسي إن الأشخاص الذين يشعرون بالخجل لمواقف مَن حولهم -نيابة عنهم- يكون لديهم حالة غير صحية تسمى "Toxic Shame" أو العار السمّي.
وتفصيلًا، أوضح استشاري الطب النفسي واضطرابات المزاج الدكتور محمد اليوسف، أن حالة بعض الناس عندما (يتفشل) أو يخجل حين مشاهدة شخص آخر في موقف مخجل، والذي يقال عنه بالعامية (تفشلت عنه) يسمى بـ Toxic Shame أو العار السمّي (غير الصحي)، وهو المبالغة في الشعور بالخجل عن كل ما يحدث حولنا ومحاولة التدخل لمنعه أو اصلاحه أو التحكم به، والحالة تحدث بدرجات.
وأضاف: "في المشاعر لا يوجد خطأ وصح، حيث الشعور ليس بأيدينا منعه أو انتقاؤه، هو يحدث فقط ولا يوجد في المشاعر شعور سخيف، فكل المشاعر الإنسانية لها قيمتها، والمهم هو أن تفهم شعورك لتفهم الرسالة التي يخفيها حيث يخبرك دائماً بشيء عن نفسك".