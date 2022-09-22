تعرّف عليها.. 7 فواكه خطيرة وتسبب ارتفاعًا حادًا بالسكر في الدم

لا تقطع هذه الفاكهة تمامًا

ومع ذلك، يجب ألا تقطع هذه الفاكهة تمامًا، لأن قيمتها الغذائية لديها الكثير لتقدمه. وتشير البوابة الصحية أنه "يجب توخي الحذر" مع الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من مؤشر السكر في الدم بدلًا من ذلك.