حين يكون للاستحمام و"الملل" فوائد.. التكنولوجيا قد تحميك ولكن قد تمنحك السم!

ويقول عالم الاجتماع في جامعة باث في المملكة المتحدة، تيموثي هيل: "قد يبدو الملل العميق مفهومًا سلبيًّا للغاية، ولكنه في الواقع يمكن أن يكون إيجابيًّا للغاية إذا أتيحت للناس الفرصة للتفكير والتطور غير المشتّتين. يجب أن ندرك أن الوباء كان تجربة مأساوية ومدمرة ومستهلكة للآلاف من الأشخاص الأقل حظًّا، لكننا جميعًا على دراية بقصص أولئك الذين وجدوا هوايات أو مهنًا أو اتجاهات جديدة في الحياة".