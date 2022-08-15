احذر شربَ الماء البارد بالأجواء الحارة.. وهذا ما حدث لشاب بريطاني

العلم يفسر ما حدث

وتعليقًا على ما حدث مع "آدم"، قالت الدكتورة سارة جارفيس، لصحيفة "ذا صن": "إذا كنت تشرب شيئًا باردًا جدًّا، وبسرعة كبيرة؛ فإن البرودة الموجودة على سقف فمك تحفز الأعصاب، وهذا بدوره يؤدي إلى تقلص سريع، ثم توسع الأوعية الدموية الدقيقة في الجيوب الأنفية".