دراسة: الكشف عن علاج يوقف تلف الكبد بسبب مسكن شائع للألم

يُحوّل الكبد جزءاً من دواء "أسيتامينوفين" إلى مركب سام يُسمى "NAPQI"، والذي يتحول عادة إلى شكل غير سام. لكن عند الجرعات الزائدة، يتراكم "NAPQI" مسبباً تلفاً خلويّاً قد يؤدي إلى إصابة الكبد الحادة أو الوفاة. ويُعد العلاج الحالي الوحيد فعالاً فقط إذا تم إعطاؤه خلال ثماني ساعات من الجرعة الزائدة.