دراسة: الكشف عن علاج يوقف تلف الكبد بسبب مسكن شائع للألم

طور فريق بحثي من جامعة فرجينيا كومنولث جزيئاً صغيراً جديداً يُدعى "YM81" قادر على تقليل التهاب الكبد وحمايته من التلف الناتج عن الجرعات الزائدة من مسكن الألم الشائع "أسيتامينوفين".
ووفقاً لتقرير على موقع "ميديكال إكسبريس"، أظهرت تجربة أولية على الفئران أن هذا المركب يقلل بشكل كبير من مؤشرات تلف الكبد مقارنةً بمجموعة تحكم تناولت دواءً وهمياً.
يُحوّل الكبد جزءاً من دواء "أسيتامينوفين" إلى مركب سام يُسمى "NAPQI"، والذي يتحول عادة إلى شكل غير سام. لكن عند الجرعات الزائدة، يتراكم "NAPQI" مسبباً تلفاً خلويّاً قد يؤدي إلى إصابة الكبد الحادة أو الوفاة. ويُعد العلاج الحالي الوحيد فعالاً فقط إذا تم إعطاؤه خلال ثماني ساعات من الجرعة الزائدة.
قالت طالبة الدراسات العليا جاناتون نايم نام: "ركزنا على تطوير جزيئات صغيرة تقلل من نشاط البروتينات المسببة للالتهاب، المعروفة باسم الجسيمات الالتهابية، التي تشارك في موت الخلايا المبرمج المرتبط بتلف الكبد". وأضافت أن "YM81" يستهدف هذه البروتينات ويمنعها من قتل الخلايا.
وأوضحت الباحثة نايم نام أن مركبات مثل "YM81" قد تُستخدم مستقبلاً لعلاج أمراض التهابية متعددة مثل التنكس العصبي، التهاب المفاصل، تسمم الدم، والنقرس، مما يفتح آفاقاً جديدة لعلاجات تقلل الالتهاب والأضرار الناتجة عن أمراض متعددة.