القهوة وضغط الدم.. الدراسات العلمية تكشف الحقائق

تبقى القهوة المشروب اليومي الأول لملايين حول العالم، لكن علاقتها بارتفاع ضغط الدم لا تزال محور نقاش علمي واسع.
وبحسب موقع "Healthline"، فإن الكافيين — المكوّن الأساسي في القهوة — ينشّط الجهاز العصبي المركزي ويحفّز إفراز الأدرينالين، ما يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، كما يُثبّط مستقبلات الأدينوزين التي توسّع الأوعية الدموية.
وبحسب "Harvard Health Publishing"، تشير الدراسات إلى أن تناول 200–300 ملغ من الكافيين قد يزيد الضغط الانقباضي بنحو 8 ملم زئبقي والانبساطي بـ5–6 ملم، ويستمر الأثر لساعات قليلة. غير أن تجربة عشوائية على شباب أصحاء لم تُظهر تغيرات تُذكر بعد كوب قهوة واحد (حوالي 80 ملغ كافيين)، ما يعكس اختلاف الاستجابة الفردية.
أما على المدى الطويل، فقد توصّلت دراسة لجامعة جونز هوبكنز إلى أن استهلاك القهوة بانتظام لا يؤدي إلى ارتفاع مزمن في ضغط الدم مقارنة بغير الشاربين. وأوضحت مراجعة لعدد من التجارب أن ارتفاع الضغط الناتج عن الكافيين يُعد بسيطًا ومؤقتًا، ولا يرتبط بزيادة خطر الضغط المزمن لدى الأصحاء.
تخلُص التقارير إلى أن القهوة قد تُسبّب ارتفاعًا مؤقتًا فقط، خصوصًا لغير المعتادين عليها أو لمن يعانون أصلًا من ضغط مرتفع. وينصح الأطباء بمراقبة الضغط قبل وبعد تناول القهوة، وعدم الإكثار منها. كما يُستحسن اختيار القهوة المفلترة وتقليل الكمية تدريجيًّا إن لزم الأمر.