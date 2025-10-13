القهوة وضغط الدم.. الدراسات العلمية تكشف الحقائق

تخلُص التقارير إلى أن القهوة قد تُسبّب ارتفاعًا مؤقتًا فقط، خصوصًا لغير المعتادين عليها أو لمن يعانون أصلًا من ضغط مرتفع. وينصح الأطباء بمراقبة الضغط قبل وبعد تناول القهوة، وعدم الإكثار منها. كما يُستحسن اختيار القهوة المفلترة وتقليل الكمية تدريجيًّا إن لزم الأمر.