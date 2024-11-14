جرب التأمل الذهني والتدليك.. 8 أسباب لآلام الظهر بعد النوم وطرق عدة للعلاج

النوم على البطن:

قد يؤدي النوم على بطنك إلى إخراج عمودك الفقري عن محاذاة نفسه؛ مما يضع ضغطًا مفرطًا على العضلات والأربطة في ظهرك، ويمكن أن يؤدي هذا الضغط إلى الألم والتصلب، وخاصة في أسفل الظهر والرقبة، وبالمثل فإن النوم في وضع ملتف على جانبك أو مع ثني رقبتك يمكن أن يسبب سوء المحاذاة وآلام الظهر.