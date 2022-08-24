أخصائي سموم يحدد: هذه هي المكسرات المفيدة للقلب والمناعة

أكد أخصائي علم السموم، الروسي الدكتور ميخائيل كوتوشوف، أن المكسرات ضرورية في النظام الغذائي، موضحًا أن اللوز والكاجو يحميان القلب والغدة الدرقية ومنظومة المناعة.
وقال الأخصائي، في مقابلة مع موقع doctorpiter.ru: من الضروري إضافة المكسرات إلى النظام الغذائي مثلها مثل الخضراوات والفواكه؛ لأنه عند استخدامها بصورة صحيحة، لا تسبب زيادة في الوزن فقط، بل وتعزز الصحة أيضًا.
وأضاف: تساعد المكسرات على الوقاية من فقر الدم، وتخفض مستوى الإجهاد، وتعيد مستوى ضغط الدم إلى حدوده الطبيعية، كما تحسن عمل الغدة الدرقية، وتساعد على امتصاص الحديد وإنتاج الهيموغلوبين.
وأردف: شكل بعض أنواع المكسرات يُذكّرنا بشكل بعض أعضاء الجسم الداخلية، فمثلًا الجوز يشبه الدماغ، والبندق إلى حد ما القلب، وهناك نظرية مفادها أن هذه المكسرات تفيد الأعضاء المشابهة لها.
وتابع: يجب على كل من يريد تعزيز منظومة المناعة والتخلص من التوتر العصبي والتعب، تناول اللوز، كما أنه على الرغم من احتواء المكسرات على سعرات حرارية عالية، يمكن استخدامها في تخفيض الوزن بسرعة أيضًا.
وقال "كوتوشوف": الكاجو مفيد للأمعاء؛ لأنه يحتوي على الألياف الغذائية والأحماض الأمينية، كما يحمي القلب أيضًا، والجوز يحسن الذاكرة، ويساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم وإبطاء عملية الشيخوخة.
ونصح الأخصائي بعدم شراء المكسرات المملحة، وبنقعها في الماء قبل استخدامها؛ لأن عملية النقع تزيل المواد الضارة، وتعزز نشاط المواد المفيدة، مما يؤدي إلى زيادة قيمتها الغذائية.
وأشار إلى أن الكاجو يفيد في تعزيز المناعة وتخفيض مستوى الكوليسترول الضار، وتنشيط عملية التمثيل الغذائي للبروتينات والأحماض الدهنية في الخلايا، وكذلك مفيد للقلب والأوعية الدموية، بينما يفيد البندق بعد النشاط البدني المكثف، ويمنع تطور الأورام، ويحسن عمل القلب والأوعية الدموية وهو ضروري للضعفاء، والنساء المرضعات، أما الجوز فيفيد لتحسين الذاكرة وتقوية الأوعية الدموية.
ولفت إلى أن الصنوبر يفيد في تحسين الجسد الأنثوي ومحاربة المشكلات الجلدية وأمراض الكبد والمرارة، بينما يقلل اللوز من التوتر العصبي ويحسن النشاط الذهني ويحمي من مرض السكري ويساعد على استقرار الوزن وتحسين وظيفة الأمعاء.
وقال "كوتوشوف": الفول السوداني يفيد في إبطاء عملية الشيخوخة وتحسين الذاكرة والمزاج لاحتوائه على السيروتونين، وحماية القلب والأوعية الدموية، والفستق مفيد للأمعاء لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والأحماض الأمينية، ومحاربة الجوع، والجوز البرازيلي يفيد في مكافحة التغيرات الحاصلة في الجسم الناجمة عن التقدم بالعمر. وهو مصدر مهم للسيلينيوم الضروري للجسم، يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.