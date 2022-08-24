أخصائي سموم يحدد: هذه هي المكسرات المفيدة للقلب والمناعة

وتابع: يجب على كل من يريد تعزيز منظومة المناعة والتخلص من التوتر العصبي والتعب، تناول اللوز، كما أنه على الرغم من احتواء المكسرات على سعرات حرارية عالية، يمكن استخدامها في تخفيض الوزن بسرعة أيضًا.