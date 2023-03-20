دراسة تكشف تأثير الكافيين في كبح دهون الجسم وتقليل خطر الإصابة بالسكري

توصل بحث جديد إلى نتيجة مفادها أن تناول مستويات أعلى من الكافيين يمكن أن يساعد في كبح دهون الجسم، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".