تُسَببها الحيوانات الأليفة بالمنزل.. تَعَرف على "الثعلبة" وطرق الوقاية والعلاج

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن "الثعلبة الجسدية" عبارة عن عدوى فطرية قد تُسَببها الحيوانات الأليفة بالمنزل، وتكون مُعدية للغير عن طريق التلامس المباشر مع جلد الشخص المصاب، وملامسة أغراض أو أسطح لامسها الشخص أو الحيوان المصاب مثل الملابس والمناشف والفراش والأمشاط، أو ملامسة الحيوانات المصابة مثل القطط والكلاب.
ونصحت "سعود الطبية" باتباع مجموعة من الإرشادات الوقائية؛ تمثلت في: الابتعاد عن الحيوانات الأليفة المصابة بالمرض، والمحافظة على نظافة الأماكن العامة مثل المدارس، والصالات الرياضية، وغرف تبديل الملابس، وتجنب مشاركة الأغراض الشخصية.
وأكدت أن العلاج يتم عن طريق الأدوية المضادة للفطريات التي تؤخذ عن طريق الفم والكريمات الموضعية.