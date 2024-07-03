تُسَببها الحيوانات الأليفة بالمنزل.. تَعَرف على "الثعلبة" وطرق الوقاية والعلاج

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن "الثعلبة الجسدية" عبارة عن عدوى فطرية قد تُسَببها الحيوانات الأليفة بالمنزل، وتكون مُعدية للغير عن طريق التلامس المباشر مع جلد الشخص المصاب، وملامسة أغراض أو أسطح لامسها الشخص أو الحيوان المصاب مثل الملابس والمناشف والفراش والأمشاط، أو ملامسة الحيوانات المصابة مثل القطط والكلاب.