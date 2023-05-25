"آل سليس" تسلط الضوء على مرض "كرون" وتؤكد أنه التهابي مناعي يصيب الجهاز الهضمي

وأردفت: مريض كرون يكون عرضة للإصابة بسرطان القولون وخصوصًا إذا كان المرض نشطًا، ولا توجد طريقة حتمية للوقاية من المرض، ولكن تجنب العوامل التي قد تؤدي للمرض المذكورة سابقًا قد يقلل من فرصة الإصابة بالمرض، حيث إن الجراحة واستئصال الأمعاء الدقيقة أو الغليظة لا تشفي المريض بشكل نهائي من المرض.