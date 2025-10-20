رغم فوائده.. الإفراط في تناول اللوز يهدد بـ7 أضرار صحية منها حصى الكلى والتسمم

في تقرير صحي حديث، حذّر موقع "فيري ويل هيلث" من الإفراط في تناول اللوز، رغم فوائده المعروفة، مشيرًا إلى أن الكميات الكبيرة منه قد تؤدي إلى مجموعة من الأضرار الصحية الخفية وغير المتوقعة.