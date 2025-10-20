رغم فوائده.. الإفراط في تناول اللوز يهدد بـ7 أضرار صحية منها حصى الكلى والتسمم

في تقرير صحي حديث، حذّر موقع "فيري ويل هيلث" من الإفراط في تناول اللوز، رغم فوائده المعروفة، مشيرًا إلى أن الكميات الكبيرة منه قد تؤدي إلى مجموعة من الأضرار الصحية الخفية وغير المتوقعة.
وأوضح التقرير أن اللوز غني بالعناصر الغذائية، لكنه قد يسبب مشكلات صحية في حال تناوله بشكل مفرط، شملت:
مشاكل في الجهاز الهضمي: بسبب ارتفاع محتواه من الألياف، ما يسبب الانتفاخ، الإسهال، الغازات، أو الإمساك.
زيادة الوزن: لاحتوائه على سعرات حرارية ودهون مرتفعة.
انخفاض حساسية الإنسولين: ما قد يُعقّد التحكم في مستويات السكر، خاصة لدى من يعانون السمنة أو مقدمات السكري.
كبح امتصاص العناصر الغذائية: نظرًا لاحتوائه على مضادات مغذيات تعيق امتصاص الحديد والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم، ويمكن تقليل أثرها بنقع اللوز في الماء.
خطر تكون حصى الكلى: نتيجة محتواه العالي من مركبات الأوكسالات.
التسمم بالسيانيد: خصوصًا عند تناول اللوز المر الذي يحتوي على نسب عالية من هذه المادة السامة.
رد فعل تحسسي: مثل الطفح الجلدي أو اضطرابات هضمية لدى من يعانون حساسية تجاه المكسرات.
ونصح التقرير بتناول اللوز باعتدال، وشرب الماء أثناء تناوله، إلى جانب مراقبة الكمية اليومية ومضغه جيدًا، لتفادي أي مضاعفات صحية غير مرغوبة.