قد تصل إلى البتر.. كيفية تجنُّب مضاعفات "عضة الصقيع" الخطيرة

وأشار الموقع إلى أن خطورة عضة الصقيع تختلف من حالة إلى أخرى، حسب درجة تعرُّض الجِلد لدرجات الحرارة المنخفضة. وغالبًا ما تصيب الأنف، والوجنتين، والأذنين، والذقن، وأصابع القدمين.