علاماتٌ تحذيريّة الانتباه لها قد يساعد على اكتشاف سرطان يصعب تشخيصه مبكراً

على الرغم من صعوبة تشخيص سرطان الغدة الدرقية الذي يستغرق ما متوسطه أربع سنوات ونصف السنة، باعتباره أحد أندر الأمراض، إلا أن هناك علامات تحذيريّة يمكن الانتباه لها وفهمها؛ ما يساعد على التنبيه للمرض مسبقاً.