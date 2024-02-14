علاماتٌ تحذيريّة الانتباه لها قد يساعد على اكتشاف سرطان يصعب تشخيصه مبكراً

على الرغم من صعوبة تشخيص سرطان الغدة الدرقية الذي يستغرق ما متوسطه أربع سنوات ونصف السنة، باعتباره أحد أندر الأمراض، إلا أن هناك علامات تحذيريّة يمكن الانتباه لها وفهمها؛ ما يساعد على التنبيه للمرض مسبقاً.
وعديدٌ من أعراض سرطان الغدة الدرقية غامضة، وقد تحاكي حالات أخرى أقل خطورة، فمن الممكن أن تُصاب بسرطان الغدة الدرقية لعدة أشهر أو حتى سنوات دون أن تعرف ذلك.
في دراسة أجرتها جامعة أبردين، وجد الباحثون أن تشخيص حالة الغدة الدرقية يستغرق أربع سنوات ونصف السنة في المتوسط، وفق "سكاي نيوز عربية".
وتساعد الغدة الدرقية، التي تقع في الجزء السفلي من الرقبة، أسفل الحنجرة وفوق القصبة الهوائية، الجسم عن طريق إنتاج وإطلاق الهرمونات التي يمكن أن تساعد على الهضم وصحة القلب والعضلات.
وتفرز الغدة الدرقية ثلاثة هرمونات منفصلة: ثلاثي يودوثيرونين - المعروف باسم T3، وثيروكسين - المعروف باسم T4، والكالسيتونين.
وتتعدّد أنواع سرطان الغدة الدرقية، منها سرطان الغدة الدرقية الحليمي، والجريبي، والخلايا الورمية (خلايا هورثل)، إضافة إلى سرطان الغدة الدرقية النخاعي والكشمي.
وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إن هذا النوع من السرطان نادرٌ جداً ويصيب النساء عادة أكثر من الرجال، ليس من الواضح سببٌ ذلك، لكنه قد يكون نتيجة للتغيرات الهرمونية المرتبطة بالجهاز التناسلي الأنثوي.
وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً كتلة في الجزء الأمامي، الجزء السفلي من رقبتك، عادة ما تكون الكتلة صلبة، وتكبر ببطء وغير مؤلمة، وصوتاً أجش والتهاباً في الحلق، وإسهالاً وفقدان الوزن والسعال.