قراءة واحدة لا تكفي.. طبيب قلب يشرح "الطريقة الصحيحة" لقياس ضغط الدم في المنزل

أكد الطبيب الروسي إغنات رودتشينكو، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أن الحصول على قياس دقيق لضغط الدم يتطلب الالتزام بخطوات محددة قبل القياس وأثناءه، محذرًا من الاعتماد على قراءة متعجلة قد تتأثر بالتوتر أو الحركة. وشدد على أن القراءة الدقيقة لضغط الدم تبدأ بالتحضير الصحيح، وليس بمجرد تشغيل الجهاز.