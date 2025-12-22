قراءة واحدة لا تكفي.. طبيب قلب يشرح "الطريقة الصحيحة" لقياس ضغط الدم في المنزل

أكد الطبيب الروسي إغنات رودتشينكو، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أن الحصول على قياس دقيق لضغط الدم يتطلب الالتزام بخطوات محددة قبل القياس وأثناءه، محذرًا من الاعتماد على قراءة متعجلة قد تتأثر بالتوتر أو الحركة. وشدد على أن القراءة الدقيقة لضغط الدم تبدأ بالتحضير الصحيح، وليس بمجرد تشغيل الجهاز.
قبل القياس: 30 دقيقة قد تصنع الفرق
ووفقاً لتقرير على موقع " لينتا.رو"، يوصي الطبيب بالجلوس في وضع مريح ومستقر، مع الامتناع عن التدخين أو تناول الطعام أو المشروبات المنبهة مثل القهوة لمدة 30 دقيقة قبل القياس، إلى جانب الاسترخاء تمامًا لمدة 5 دقائق على الأقل.
أثناء القياس: وضعية ثابتة وكفة على الجلد
يجب دعم الظهر، ووضع القدمين مسطحتين على الأرض دون تقاطع، مع إسناد الذراع على سطح مستوٍ بحيث يكون موضع الكفة "على مستوى القلب". كما توضع الكفة على الجلد مباشرة وليس فوق الملابس، مع تجنب أي ضغط خارجي كالأساور أو الملابس الضيقة.
ثلاث قراءات… والمتوسط هو الأصدق
يشدد رودتشينكو على عدم التحدث أو الحركة، وقياس الضغط في كلتا الذراعين، وأخذ ثلاث قراءات لكل ذراع بفاصل دقيقة. وينبه: "لا تعتمد على القراءة الأولى"، ثم يُحسب متوسط القراءتين الثانية والثالثة باعتباره الأقرب للدقة، بما يساعد على تشخيص وعلاج أفضل.