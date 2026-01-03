استشاري يحذّر من استبدال علاج السكري بالتوابل ويكشف 5 خطوات تقلل خطر القلب 75%

وللحد من التساقط، نصح بالحرص على تناول كميات كافية من البروتين، وإجراء الفحوصات اللازمة، وتجنّب الحميات القاسية، مع الاستمرار في استخدام الدواء ما لم يوصِ الطبيب بغير ذلك، مؤكدًا أن نمو الشعر غالبًا ما يعود خلال 3 إلى 6 أشهر.