دواء "LiPyDau" يفتح باب الأمل.. مركب كيميائي يدمّر الأورام المستعصية بأقل أضرار

وتُعد هذه النتائج، المنشورة في مجلة "Molecular Cancer" المتخصصة، بارقة أمل في تطوير علاج أكثر فاعلية وأقل ضررًا لمرضى السرطان. وفي هذا السياق، صرّح البروفيسور سزاكاكس: "تُظهر نتائجنا أن تغليف مركب (2-بيرولينو-داونوروبيسين) داخل الليبوزومات، يتيح استخدام دواء كان يُعد سابقًا شديد السمية. خطوتنا التالية هي اختبار إمكانية تطبيق هذه النتائج الواعدة في التجارب السريرية على البشر".