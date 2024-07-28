5 أسباب خطيرة و4 سبل للوقاية.. تنبيه من "الضمان الصحي" عن "التهاب الكبد الفيروسي"

كشف مجلس الضمان الصحي السعودي، عن علامات الخطورة المبكّرة لالتهاب الكبد الفيروسي، وطرق الوقاية.
وأوضح المجلس أن من علامات الخطورة المبكّرة لالتهاب الكبد الفيروسي وأسبابه، التعرُّض للدم أو سوائل جسم المصاب، والاتصال الجنسي، والإبر والمحاقن الملوّثة، ولاسيما بين مدمني المخدرات.
وأشار إلى أن من أسبابه "مشاركة استخدام أمواس الحلاقة وفرش الأسنان"، و"عبر الأم المصابة لطفلها في فترة الولادة".
وعن طرق الوقاية، دعا "الضمان الصحي"، إلى التعامل الآمن والتخلص من الأدوات الحادّة والنفايات، وفحص دم المتبرع للكشف عن التهابات الكبد (ب) و(ج) وفيروس نقص المناعة البشري والزهري.
كما حثّ على "أخذ 3 جرعات من لقاح التهاب الكبد (ب)، وتدريب العاملين الصحيين".
يُذكر أن وثيقة الضمان الصحي الأساسية تغطي الفحوصات والعلاج لالتهاب الكبد (أ، ب) وجميع جرعات لقاح التهاب الكبد (ب).