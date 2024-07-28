5 أسباب خطيرة و4 سبل للوقاية.. تنبيه من "الضمان الصحي" عن "التهاب الكبد الفيروسي"

وأوضح المجلس أن من علامات الخطورة المبكّرة لالتهاب الكبد الفيروسي وأسبابه، التعرُّض للدم أو سوائل جسم المصاب، والاتصال الجنسي، والإبر والمحاقن الملوّثة، ولاسيما بين مدمني المخدرات.