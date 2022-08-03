"الغذاء والدواء" عن الرضاعة الطبيعية الأمثل: في أول 6 شهور يُكتفى بحليب الأم

وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه بداية من بعد الشهر السادس يمكن إدخال مجموعة متنوعة من الأطعمة، مثل: الخضراوات والفواكه المهروسة ثم الأطعمة المقطعة بجانب حليب الأم.