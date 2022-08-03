"الغذاء والدواء" عن الرضاعة الطبيعية الأمثل: في أول 6 شهور يُكتفى بحليب الأم

أكّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه في أول 6 شهور من عمر الطفل، يُكتفى بحليب الأم لتغذيته، ويُنصح بإدخال بعض الأطعمة بعد الشهر السادس.
وأضافت الهيئة تزامناً مع اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية أن الطريق الأمثل للرضاعة بين عمر يوم واحد حتى 6 أشهر، ينصح فيها بالاكتفاء بحليب الأم كمصدر أساسي للغذاء.
وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه بداية من بعد الشهر السادس يمكن إدخال مجموعة متنوعة من الأطعمة، مثل: الخضراوات والفواكه المهروسة ثم الأطعمة المقطعة بجانب حليب الأم.
وكانت الهيئة قد أكّدت أن الرضاعة الطبيعية للأطفال تُعزز مناعة وصحة الطفل، وتُسهم في تقليل خطر إصابة الأم بأمراض القلب.
وأشارت إلى أنها تقلل كذلك من خطر إصابة الأطفال بمرض السكري والسمنة مستقبلاً.
وأضافت الهيئة أنها تسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأمهات.