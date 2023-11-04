الممارسة السليمة للطب البديل والتكميلي.. 6 نصائح تقدّمها "جامعة نجران"

وأضاف القحطاني؛ في إنفوجراف نشرته الجامعة اليوم، أنه على مقدم الخدمة أن يكون على دراية بأساليب التشخيص والعلاج وفسيولوجيا الجسم، وتوعية المريض بكيفية استخدام الأعشاب وتفاعلاتها، بعد الاطلاع على التاريخ الطبي للمريض.