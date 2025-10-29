في اليوم العالمي للتوعية بالصدفية.. ما هي أنواع الصدفية وأعراضها وطرق العلاج ؟

في اليوم العالمي للتوعية بالصدفية، الموافق 29 أكتوبر، يسلط تقرير نشرته منصة "مايو كلينك" (Mayo Clinic) الضوء على الصدفية باعتبارها مرضًا جلديًا مزمنًا شائعًا لا يوجد له علاج شافٍ بعد، لكن يمكن التحكم بأعراضه عبر علاجات متعددة وتعديلات في نمط الحياة.
يوضح التقرير أن الصدفية تُسبب بقعًا جلدية قشرية مرفوعة، غالبًا ما تكون حاكّة أو مؤلمة، وتظهر خصوصًا على الركبتين والمرفقين وفروة الرأس والجذع. ويؤكد التقرير أن الحالة "قد تؤثر على النوم وتعيق التركيز"، مشيرًا إلى أنها تمر بدورات تتفاقم فيها الأعراض لأسابيع أو أشهر، ثم تهدأ لاحقًا.
وفقاً لتقرير على موقع وزارة الصحة السعودية، الصدفية مرض مناعي، ليس له سبب واضح، يحدث لأن الجهاز المناعي المفرط النشاط يسرع نمو خلايا الجلد. كما تنمو خلايا الجلد الطبيعية تمامًا وتتساقط في غضون شهر.
وفي حالة الصدفية، تفعل خلايا الجلد هذا في ثلاثة أو أربعة أيام فقط. بدلًا من التساقط؛ حيث تتراكم خلايا الجلد على سطح الجلد. وقد بلغ في بعض الأشخاص أن تسبب لويحات الصدفية الحكَّة، والحرق، واللسعة. كما قد تظهر اللويحات والقشور على أيِّ جزء من الجسم، على الرغم من أنها توجد عادةً على المرفقيْن، والركبتيْن، وفرْوة الرأس.
تختلف أعراض الصدفية حسب النوع واللون الطبيعي للبشرة. فعلى البشرة البنية أو السوداء، قد تظهر البقع بلون أرجواني مع قشور رمادية، بينما تميل إلى الأحمر أو الوردي مع قشور فضية على البشرة البيضاء.
-الصدفية اللويحية: الأكثر شيوعًا، تُشكل لويحات جافة متقشرة.
-صدفية الأظافر: تسبب تغيرًا في لون الظفر وظهور حفر صغيرة، وقد تؤدي إلى انفصاله.
-الصدفية النقطية: تصيب الأطفال غالبًا، وترتبط بعدوى بكتيرية مثل التهاب الحلق العقدي.
-الصدفية البثرية: نادرة، وتتميز ببثور مليئة بالقيح.
-الصدفية المحمِّرة للجلد: نوع خطير يغطي الجسم كله بطفح شديد الحكة.
ينصح التقرير بمراجعة الطبيب عند الشك بالإصابة، أو إذا كانت الأعراض "شديدة أو منتشرة، تسبب الألم، أو لا تستجيب للعلاج".
يُذكر أن وزارة الصحة السعودية تُخصص شهر أغسطس سنويًا لحملات التوعية بالصدفية.