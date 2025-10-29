في اليوم العالمي للتوعية بالصدفية.. ما هي أنواع الصدفية وأعراضها وطرق العلاج ؟

وفي حالة الصدفية، تفعل خلايا الجلد هذا في ثلاثة أو أربعة أيام فقط. بدلًا من التساقط؛ حيث تتراكم خلايا الجلد على سطح الجلد. وقد بلغ في بعض الأشخاص أن تسبب لويحات الصدفية الحكَّة، والحرق، واللسعة. كما قد تظهر اللويحات والقشور على أيِّ جزء من الجسم، على الرغم من أنها توجد عادةً على المرفقيْن، والركبتيْن، وفرْوة الرأس.