"لا تكسرها قبل استشارة الصيدلي".. نصائح للتعامل مع "حبة الدواء" يوضحها "النور التخصصي"

وأوضح المستشفى، أن كسر حبة الدواء إلى نصفين، يعتمد على شكلها وقابليتها، مع وجود علامة تُحَدد مكان الكسر لتكون بشكل متساوٍ؛ لضمان توزيع المادة الفعالة بها.