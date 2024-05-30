"لا تكسرها قبل استشارة الصيدلي".. نصائح للتعامل مع "حبة الدواء" يوضحها "النور التخصصي"

نصح مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، بضرورة استشارة الصيدلي قبل كسر حبة الدواء وتناولها.
وأوضح المستشفى، أن كسر حبة الدواء إلى نصفين، يعتمد على شكلها وقابليتها، مع وجود علامة تُحَدد مكان الكسر لتكون بشكل متساوٍ؛ لضمان توزيع المادة الفعالة بها.
ولفتت في إنفوجرافيك نشره اليوم، إلى أهمية قراءة نشرة التعليمات المرفقة بالدواء؛ للتأكد من قابلية كسر الحبة من عدمها.
وأضاف: إذا طلب منك الطبيب كسر الحبة، احرص على كسرها قبل الاستعمال مباشرة، ولا تكسر جميع الحبوب ثم تخزنها؛ لأن هذا يؤثر على فاعلية وجودة الدواء.