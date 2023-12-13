"التأتأة".. اضطرابٌ يُصيب 5% من الأطفال و1% من البالغين

التأتأة هي اضطراب شائع في النطق عادةً ما تظهر في كلمات قد تتكرر أو تطول، إضافة إلى انقطاع الكلام الذي يمكن أن يحدث بسبب تردد أو "حواجز"، وتتلاشى معظم التعثرات في النطق في الطفولة بفضل العلاج، لكن يستمر بعضها حتى في سن البلوغ.