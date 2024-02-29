اعتقاد خاطئ ولكن راقب.. "علاقة الشامة بالسرطان" في توضيح طبي: متى تُزال؟

وأوصت الطبيبة بتجنب أشعة الشمس المباشرة في الصيف من الساعة 10 صباحاِ حتى 4 مساءً؛ لأن تأثير الأشعة فوق البنفسجية خلال هذه الفترة هو أكثر عدوانية، ويمكن إزالة الشامة فقط لأسباب تجميلية، والاستثناء هو الشامات العملاقة التي تشغل أكثر من 5 بالمائة من مساحة الجسم، حيث إن خطر تطورها إلى سرطان الجلد يمكن أن يصل إلى 20 بالمائة، وكذلك إذا اكتشف طبيب الأمراض الجلدية أثناء الفحص علامات مشبوهة قد تشير إلى الإصابة بالسرطان.