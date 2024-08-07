الشائع ليس دقيقًا دائمًا.. حقائق خطيرة عن "الإفراط" بشرب الماء

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يلفت باحثون إلى أنه عندما يشرب الإنسان الكثير من الماء، خلال فترة قصيرة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيف الصوديوم في الدم؛ وهو ما يعرف بالتسمم المائي. ويشيرون إلى أنه يمكن أن تصبح الحالة خطيرة عندما تؤدي إلى تورم خلايا الدماغ.