ضع قطعة ناعمة تحت الرأس.. "طرق التعامل مع الصرع وأعراضه" تُبَلورها "الصحة"

وعلى صعيد الإسعاف وطريقة التعامل مع مرضى الصرع، قالت الوزارة: "أبعد الأدوات الحادة، ولا تُحَرك المصاب إلا للضرورة"، و"ضع قطعة ناعمة تحت رأس المصاب". وأضافت: "تجنب إطعام المصاب"، و"حرّكه بلطف في حال قمت بتحريكه"، و"اطلب الإسعاف فورًا في حال استمرار النوبة لأكثر من 5 دقائق".