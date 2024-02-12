ضع قطعة ناعمة تحت الرأس.. "طرق التعامل مع الصرع وأعراضه" تُبَلورها "الصحة"

تحت وسم #اليوم_العالمي_للصرع، أبرزت وزارة الصحة طرق التعامل مع مرضى الصرع، وسبل مساعدتهم مع تفهم أعراضهم.
وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "إكس"، أن الصرع اضطراب مزمن يصيب الدماغ يتميز بنوبات متكررة قصيرة من الحركة اللاإرادية التي تصيب جزءًا من الجسم أو الجسم بأكمله.
وعن أعراض الصرع، أشارت "الصحة" إلى "فقدان الوعي"، و"اضطراب المزاج"، و"اضطراب الحركة والإحساس (حركات اهتزازية لا إرادية)"، و"التشوش الذهني المؤقت".
وعلى صعيد الإسعاف وطريقة التعامل مع مرضى الصرع، قالت الوزارة: "أبعد الأدوات الحادة، ولا تُحَرك المصاب إلا للضرورة"، و"ضع قطعة ناعمة تحت رأس المصاب". وأضافت: "تجنب إطعام المصاب"، و"حرّكه بلطف في حال قمت بتحريكه"، و"اطلب الإسعاف فورًا في حال استمرار النوبة لأكثر من 5 دقائق".