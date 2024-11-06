الفراولة والفستق.. نصائح صحية بسيطة للاستمتاع بحياة أفضل

يمكن أن يساعد تناول الفراولة على خفض مستويات الكوليسترول السيئ وتقليل الالتهابات؛ كما يمكن أن يحسن الفستق صحة العيون من خلال زيادة الكثافة الضوئية للصبغة البقعية وهو مصدر جيد للألياف والبروتين والمركبات الصحية للقلب، وفقاً لما ورد في تقرير نشره موقع Yahoo.
فوفقاً لبحث جديد من "جامعة كاليفورنيا"، فإن تناول كوب إلى أربعة أكواب من الفراولة يومياً يمكن أن يؤدي إلى فوائد كبيرة للقلب، حيث تبين أن تناول الفراولة يساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ مع تقليل الالتهاب أيضاً، ويمكن مزج الفراولة في عصير، أو وضع بعض حبات الفراولة في دقيق الشوفان أو حتى الكريمة المخفوقة للحصول على حلوى صحية.
وكشفت نتائج دراسة من "جامعة تافتس" أن تناول 60 غراما من الفستق يومياً يزيد من كثافة الصبغة البقعية الضوئية التي تحمي العينين من الضوء الأزرق والأضرار المرتبطة بالتقدم في العمر.