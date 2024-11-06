الفراولة والفستق.. نصائح صحية بسيطة للاستمتاع بحياة أفضل

فوفقاً لبحث جديد من "جامعة كاليفورنيا"، فإن تناول كوب إلى أربعة أكواب من الفراولة يومياً يمكن أن يؤدي إلى فوائد كبيرة للقلب، حيث تبين أن تناول الفراولة يساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ مع تقليل الالتهاب أيضاً، ويمكن مزج الفراولة في عصير، أو وضع بعض حبات الفراولة في دقيق الشوفان أو حتى الكريمة المخفوقة للحصول على حلوى صحية.