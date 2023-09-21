هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟.. الحقيقة تتكشف أخيرًا

وقيّم التحليل العلاقة بين تناول البيض وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين الرجال والنساء في الولايات المتحدة، وبعد 32 عامًا من المتابعة، وجد الباحثون أن استهلاك بيضة واحدة على الأقل يوميًّا، لم يكن مرتبطًا بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.