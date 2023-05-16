مع الكربوهيدرات ومكملات البروتين.. هذا هو التوقيت الأمثل لاستهلاك الكرياتين للرياضيين

ونصحت الهيئة في معلومات توعوية نشرتها أمس، بضرورة مراعاة احتياجك حسب نوع التمرين لكل شخص؛ وفقًا لتوصية أخصائي التغذية أو الطبيب المختص، واستهلاك كمية وافرة من الماء عند استخدام الأغذية التكميلية للرياضيين التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والكربوهيدرات؛ مفضلة تناول المصادر الطبيعية من المكمل الغذائي مثل الأسماك واللحوم لتغطية الاحتياج اليومي منها؛ لافتة إلى أن الجرعات الموصى بها هي قِيَم متغيرة بناء على تحديثات التشريعات الدولية وهي 5 جرامات في اليوم.