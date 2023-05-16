مع الكربوهيدرات ومكملات البروتين.. هذا هو التوقيت الأمثل لاستهلاك الكرياتين للرياضيين

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الطريقة الأنسب لاستهلاك "الكرياتين" للرياضيين مع الكربوهيدرات ومكملات البروتين.
ولفتت الهيئة إلى أن الكرياتين يُستهلك قبل أو بعد التمرين مع الكربوهيدرات ومكملات البروتين؛ على ألا يتجاوز 5 جرامات في اليوم.
وأضافت أن الهدف من تناول الكرياتين يتمثل في زيادته والحفاظ على مخزونه في العضلات.
وحذّرت من أن يتسبب في احتباس الماء وزيادة الوزن؛ مما يؤدي إلى تقليل الأداء في حال ممارسة الأنشطة طويلة المدة مثل الجري.
ونصحت الهيئة في معلومات توعوية نشرتها أمس، بضرورة مراعاة احتياجك حسب نوع التمرين لكل شخص؛ وفقًا لتوصية أخصائي التغذية أو الطبيب المختص، واستهلاك كمية وافرة من الماء عند استخدام الأغذية التكميلية للرياضيين التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والكربوهيدرات؛ مفضلة تناول المصادر الطبيعية من المكمل الغذائي مثل الأسماك واللحوم لتغطية الاحتياج اليومي منها؛ لافتة إلى أن الجرعات الموصى بها هي قِيَم متغيرة بناء على تحديثات التشريعات الدولية وهي 5 جرامات في اليوم.