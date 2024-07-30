الاضطراب الانفجاري.. ماذا تعرف عنه وما سبل الوقاية منه؟

سلّطت مدينةُ الملك سعود الطبية الضوءَ على ماهية الاضطراب الانفجاري المتقطّع وأبرز أعراضه وطرق الوقاية منه وعلاجه.
وقالت المدينة: الاضطراب الانفجاري المتقطع هي نوبات متكررة ومفاجئة من السلوك الاندفاعي أو العدواني أو العنيف أو نوبات غضب لفظية، وتكون التفاعلات فيها بالنسبة إلى الوضع مع إمكانية أن يكون السلوك العدواني بالعنف الأسري أو إلقاء الأشياء أو تحطيمها.
وأضافت: الأعراض تشمل الغضب وسهولة الاستثارة وزيادة التوتر والطاقة وتسارع الأفكار والوخز والارتعاش.
وأشارت المدينة إلى أن الوقاية والعلاج يشملان اتباع خطة علاجية وممارسة بعض المهارات وتناول الأدوية وجدولة الوقت الشخصي لتقليل التوتر للتعامل مع المواقف الطارئة المزعجة وتجنب المواقف التي تثير الغضب.