الاضطراب الانفجاري.. ماذا تعرف عنه وما سبل الوقاية منه؟

وقالت المدينة: الاضطراب الانفجاري المتقطع هي نوبات متكررة ومفاجئة من السلوك الاندفاعي أو العدواني أو العنيف أو نوبات غضب لفظية، وتكون التفاعلات فيها بالنسبة إلى الوضع مع إمكانية أن يكون السلوك العدواني بالعنف الأسري أو إلقاء الأشياء أو تحطيمها.