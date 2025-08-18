"تجمع القصيم " يوجه نصائح لتأهيل الأطفال نفسيًا مع العودة إلى المدارس

دعا تجمع القصيم الصحي أولياء الأمور إلى دعم أطفالهم نفسيًا مع اقتراب العودة إلى المدارس، مشددًا على أهمية التهيئة النفسية السليمة لضمان انطلاقة دراسية ناجحة وآمنة.
وأوضح التجمع، أن تهيئة الطفل تبدأ من تنظيم نومه مبكرًا، ومشاركته وجبة الإفطار صباحًا، كخطوة مهمة لاستعادة روتين اليوم الدراسي.
وأكد أهمية تعزيز ثقة الطفل بنفسه، والاستماع لمشاعره وتفهم مخاوفه وقلقه، خاصة في الأيام الأولى من العودة، مشيرًا إلى أن التواصل مع أولياء الأمور الآخرين لتبادل التجارب يسهم في تهيئة بيئة داعمة للطفل.
كما حث التجمع الصحي على تعليم الطفل طلب المساعدة من المعلمين متى ما واجه صعوبات، مع دعم مستمر من الأسرة لتخطي أي تحديات قد تواجهه في بداية العام الدراسي.