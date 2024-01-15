حتى لا تحتار.. علماء يكشفون أهم 3 علامات للحب الحقيقي بين الزوجين

إذا كان الزوجان منفتحان على بعضهما، ولا يخافان من كشف عيوبهما ونقاط ضعفهما والظهور بمظهر المضحك والغبي؛ فيجب عندما يكونان معًا ألا يتظاهر أي منهما بأنه أعلى من شريكه، بل يجب التصرف بصورة طبيعية وإظهار انجذاب ما إلى بعضهما ورغبتهما في البقاء معًا وتبادل المشاعر والأفكار والانطباعات والانفعالات. أي هما على موجة حب واحدة، وعمليًّا يفهمان بعضهما حتى دون كلام.