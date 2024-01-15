حتى لا تحتار.. علماء يكشفون أهم 3 علامات للحب الحقيقي بين الزوجين

كشف علماء نفس أمريكيون عن ثلاث علامات مميزة رئيسية، تؤكد وجود الحب الحقيقي بين الزوجين؛ مطالبين أي شخص يتشكك بحب شريك حياته، أن يبحث عن هذه العلامات.
وينقل موقع "روسيا اليوم" عن تقرير مجلة "Family Process" الأمريكية المتخصصة في شؤون الأسرة؛ أن الإنسان عندما يتزوج وحتى بعد العيش مع شريك حياته، ربما يسأل نفسه متحيرًا أسئلة مثل: "هل ما أشعر به هو الحب؟" و"هل أحب شريك حياتي؟" و"هل يحبني؟".
ويقول التقرير إنه وفقًا لعلماء النفس في جامعة ألاباما الأمريكية، فهناك ثلاث علامات مميزة رئيسية يمكن التركيز عليها، ومحاولة اكتشافها إذا ظهرت لدى الإنسان أي شكوك في مسألة الحب الحقيقي.. وهذه العلامات على الحب هي:
يشير انسجام أي طرف وعدم تقليله من قيمة مشاعر وأفكار الطرف الآخر، إلى أنه حساس لاحتياجاته، ومستعد دائمًا لدعمه، ويُظهر رعايته وعاطفته، ويفعل كل شيء للتعبير عن زيادة احترامه لشريك حياته، وهذا يعني أنه يحب الطرف الآخر فعلًا. وإذا كان الطرف الآخر يشعر ويتصرف بنفس هذه الطريقة؛ فيمكن قول الشيء نفسه عنه؛ أي أن كلًّا منهما يحب الآخر.
إذا كان الزوجان منفتحان على بعضهما، ولا يخافان من كشف عيوبهما ونقاط ضعفهما والظهور بمظهر المضحك والغبي؛ فيجب عندما يكونان معًا ألا يتظاهر أي منهما بأنه أعلى من شريكه، بل يجب التصرف بصورة طبيعية وإظهار انجذاب ما إلى بعضهما ورغبتهما في البقاء معًا وتبادل المشاعر والأفكار والانطباعات والانفعالات. أي هما على موجة حب واحدة، وعمليًّا يفهمان بعضهما حتى دون كلام.
عندما يفكر الزوج أو الزوجة في علاقته بالطرف الآخر، لا يشعر بأي مشاعر مقلقة تجاهه؛ مثل عدم اليقين أو عدم الثقة أو عدم القدرة على التنبؤ بما يمكن أن يحدث في علاقتهما؛ على العكس من ذلك يشعر كل طرف بالثقة والأمان. إذا كانت علاقته مع الشريك مبنية على القبول غير المشروط والثقة ببعضهما، فهذا هو الحب الحقيقي.